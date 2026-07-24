Часть Украины накроют сильные дожди и грозы: синоптики предупредили об опасности и показали карту

Украинцев предупреждают о ливнях и грозах / © ТСН

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В пятницу, 24 июля, в Украине ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами, а прохладнее всего будет в западных и северо-восточных областях.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 24 июля, прохладнее всего будет на западе страны, а также в Полтавской, Сумской и местами в Днепропетровской областях, где температура не превысит +17…+20 градусов. В большинстве других регионов воздух прогреется до +20…+24 градусов, тогда как на востоке и в Одесской области столбики термометров поднимутся до +24…+28 градусов.

Как отмечает Диденко, в западных областях пройдут дожди с риском сильных ливней, а на остальной территории ожидаются лишь кратковременные локальные осадки на фоне солнечных прояснений. Уже с выходных прохлада начнет отступать, в начале следующей недели температура местами достигнет +30…+32 градусов, а с первых дней августа в Украину вернется летняя жара.

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В Украинском гидрометцентре сообщают, что 24 июля в стране сохранится переменная облачность при северном ветре со скоростью 5–10 м/с. Ночью на пятницу ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных и восточных регионах, а днем локальные осадки охватят почти всю территорию Украины, за исключением большинства южных областей.

Днём столбики термометров будут показывать комфортные +21…+26 градусов, тогда как в Карпатах будет значительно прохладнее: +12…+17 градусов тепла.

Погода в Украине 24 июля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности для западных, Житомирской и Винницкой областей, где днем ожидаются грозы. Такая непогода может вызвать затруднения в работе коммунальных, строительных и энергетических предприятий, а также затруднить движение автомобильного транспорта.

Синоптики предупреждают о грозах в нескольких областях Украины 24 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 24 июля.

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