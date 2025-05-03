Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога

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Ряд областей Украины в субботу, 3 мая, в 23:20 охватила воздушная тревога.

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе вражеских беспилотников.

«Киевская область — угроза применения врагом ударных БПЛА с северного направления. Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА: БПЛА в районе Кременчугского водохранилища, курс — западный; БпЛА на северо-западе Черниговщины, курс — южный; БПЛА на западе Полтавщины, курс — западный», — говорится в сообщении ПС.

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Напомним, российские беспилотники разбрасывали взрывоопасные вещества по Киеву уже во второй раз. К ним нельзя даже близко не подходить. Потому что реакция может быть на свет, на вибрацию, тепло, движение, давление. И сегодня точно сказать, на что именно эти взрывоопасные вещества реагируют, назвать какой-либо конкретный фактор невозможно.