- Украина
- 1008
- 1 мин
Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера.
Украину в субботу, 6 сентября, в 21:47 охватила масштабная воздушная тревога. Это уже третья воздушная тревога за сутки.
Воздушные силы Украины в Telegram предупредили об угрозе баллистики.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера. Киев — враждебный БпЛА в районе Броваров в направлении города», — говорится в сообщении ПС.
Напомним, ночью 6 сентября РФ атаковала Украину 91-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Уничтожены 68 единиц.