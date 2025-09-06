ТСН в социальных сетях

Украина
1008
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с севера.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Украину в субботу, 6 сентября, в 21:47 охватила масштабная воздушная тревога. Это уже третья воздушная тревога за сутки.

Воздушные силы Украины в Telegram предупредили об угрозе баллистики.

«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера. Киев — враждебный БпЛА в районе Броваров в направлении города», — говорится в сообщении ПС.

Напомним, ночью 6 сентября РФ атаковала Украину 91-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Уничтожены 68 единиц.

1008
