Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА из Курской области РФ.

Часть Украины в понедельник днем, 11 ноября, охватила воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о группе враждебных БПЛА из Курской области РФ.

"Внимание! Новая группа вражеских БпЛА из Курской области РФ на Сумщину! С Сумщины на юг Черниговщины. БпЛА с Полтавщины на север Черкасщины... БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Карта тревог на 14 часов 11 ноября / Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 11 ноября в Киеве 4,5 часа продолжалась воздушная тревога, связанная с атакой ударных БпЛА, которые запустила оккупационная армия РФ.

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