Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА из Курской области РФ.
Часть Украины в понедельник днем, 11 ноября, охватила воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили о группе враждебных БПЛА из Курской области РФ.
"Внимание! Новая группа вражеских БпЛА из Курской области РФ на Сумщину! С Сумщины на юг Черниговщины. БпЛА с Полтавщины на север Черкасщины... БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину", – говорится в сообщении Воздушных сил.
Напомним, в ночь на 11 ноября в Киеве 4,5 часа продолжалась воздушная тревога, связанная с атакой ударных БпЛА, которые запустила оккупационная армия РФ.