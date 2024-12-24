Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога, а также угроза вражеских беспилотников.
Киев и ряд областей Украины во вторник, 24 декабря, по состоянию на 15.36 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы.
"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Скоростная цель на Кривой Рог", – говорится в сообщении.
В Воздушных силах обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотников:
- новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области из Курщины;
- БпЛА в Сумской области, курс — южный/юго-восточный;
- БпЛА в Полтавской области, курс — южный/юго-западный/западный;
- БпЛА в Харьковской области, курс — юго-восточный.
Напомним, Россия намерена погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу 24/7. Целью является существенное увеличение нагрузки на Силы противовоздушной обороны. РФ увеличила производство ударных беспилотников, но множество из них не несет угрозы.
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