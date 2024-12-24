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Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Тревога ширится по Украине / Фото: Getty Images

Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога, а также угроза вражеских беспилотников.

Киев и ряд областей Украины во вторник, 24 декабря, по состоянию на 15.36 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Скоростная цель на Кривой Рог", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотников:

  • новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области из Курщины;
  • БпЛА в Сумской области, курс — южный/юго-восточный;
  • БпЛА в Полтавской области, курс — южный/юго-западный/западный;
  • БпЛА в Харьковской области, курс — юго-восточный.
Карта тревог на 16:00 24 декабря / © alerts.in.ua
Карта тревог на 16:00 24 декабря / Фото: alerts.in.ua

Напомним, Россия намерена погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу 24/7. Целью является существенное увеличение нагрузки на Силы противовоздушной обороны. РФ увеличила производство ударных беспилотников, но множество из них не несет угрозы.

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