Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога, а также угроза вражеских беспилотников.

Киев и ряд областей Украины во вторник, 24 декабря, по состоянию на 15.36 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Скоростная цель на Кривой Рог", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотников:

новые группы вражеских ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Сумской области из Курщины;

БпЛА в Сумской области, курс — южный/юго-восточный;

БпЛА в Полтавской области, курс — южный/юго-западный/западный;

БпЛА в Харьковской области, курс — юго-восточный.

Карта тревог на 16:00 24 декабря / Фото: alerts.in.ua

Напомним, Россия намерена погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу 24/7. Целью является существенное увеличение нагрузки на Силы противовоздушной обороны. РФ увеличила производство ударных беспилотников, но множество из них не несет угрозы.

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