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Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Часть Украины охватила воздушная тревога: что известно (карта)

Оккупанты атакуют Украину "Шахедами" по разным направлениям.

Территорию Украины атакуют вражеские беспилотники.

Ряд областей Украины по состоянию на вечер среды, 8 января, охватила воздушная тревога.

В Воздушных силах предупредили, что Украину атакуют вражеские беспилотники.

"Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс – северный. Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления... Город Кривой Рог (Днепропетровщина)! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с юго-востока", – говорится в сообщении.

Обновленная информация от ПС:

  • БпЛА на юге Сумщины, курс – южный/юго-западный/юго-восточный;
  • БпЛА в центре и севере Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на западе Харьковщины, курс – восточный;
  • БПЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс – северный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс – юго-восточный;
  • Внимание! Город Харьков! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-запада.
Карта тревог на 22:50 8 января / © alerts.in.ua
Карта тревог на 22:50 8 января / Фото: alerts.in.ua

Напомним, 8 января россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью, 13 человек погибли, 63 получили ранения. В частности, в результате вражеского удара ранена 13-летняя девочка. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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