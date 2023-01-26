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Часть Украины охватила воздушная тревога: что произошло

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
29к
Время на прочтение
1 мин
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Часть Украины охватила воздушная тревога: что произошло

Фото: Getty Images

В ночь на 26 января часть Украины "покраснела".

В столице и Киевской области в ночь на 26 января была объявлена воздушная тревога. Также он распространился на южные, восточные и северные области нашего государства. Не "покраснел" только запад страны.

По предварительной информации, воздушная тревога объявлена из-за вражеских дронов.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Якобы они уже находятся на территории Киевской области, близ Броваров.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

"Киевская область! Угроза воздушной атаки. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - предупреждает Киевская областная военная администрация.

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Дата публикации
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