Часть Украины охватила воздушная тревога: что произошло

В ночь на 26 января часть Украины "покраснела".
В столице и Киевской области в ночь на 26 января была объявлена воздушная тревога. Также он распространился на южные, восточные и северные области нашего государства. Не "покраснел" только запад страны.
По предварительной информации, воздушная тревога объявлена из-за вражеских дронов.
Якобы они уже находятся на территории Киевской области, близ Броваров.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
"Киевская область! Угроза воздушной атаки. Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях и безопасных местах", - предупреждает Киевская областная военная администрация.
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