Часть Украины охватила воздушная тревога: что произошло

В ночь на 28 апреля 2024 года воздушная тревога была объявлена в ряде украинских областях.

Прежде она была объявлена из-за движения вражеских беспилотников.

"Шахед в Черкасской области! Курс северо-западный!", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Также мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников из Киевской области на территорию Винницкой области.

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Воздушная тревога, в частности, объявлена в Киевской области и центральном регионе нашей страны и кое-где на востоке.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов.

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