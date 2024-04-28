Часть Украины охватила воздушная тревога: что произошло

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 28 апреля 2024 года воздушная тревога была объявлена в ряде украинских областях.
Прежде она была объявлена из-за движения вражеских беспилотников.
"Шахед в Черкасской области! Курс северо-западный!", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Также мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников из Киевской области на территорию Винницкой области.
Воздушная тревога, в частности, объявлена в Киевской области и центральном регионе нашей страны и кое-где на востоке.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что ранее во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов.
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