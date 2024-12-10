Часть Украины охватила воздушная тревога: есть риск применения баллистики

Людей призывают находиться в укрытиях.

Часть Украины с утра 10 декабря охватила воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

По состоянию на 09:51 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Днепропетровская

Запорожская

Донецкая

Харьковская

Черниговская

Сумская

Напомним, в некоторых областях Украины вечером 10 декабря объявлена воздушная тревога. Жителям "красных" регионов нужно немедленно пройти до укрытий.

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