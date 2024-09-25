Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

Враг снова атакует.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают позаботиться о собственной безопасности.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 21:30 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
Впоследствии опасность распространилась также на Кировоградскую и Одесскую области.
Напомним, поздно вечером 24 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.
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