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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

Воздушная тревога 25 сентября

Враг снова атакует.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают позаботиться о собственной безопасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 21:30 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская

Впоследствии опасность распространилась также на Кировоградскую и Одесскую области.

Напомним, поздно вечером 24 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.

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