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- Украина
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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики
Из-за риска баллистического удара РФ следует находиться в укрытиях.
Часть Украины 16 июня охватила воздушная тревога . Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - отметили в ВС ВСУ.
По состоянию на 16:43 "покраснели" следующие области:
Черкасская
Полтавская
Сумская
Черниговская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Напомним, в ночь на 16 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
В ряде областей работали силы ПВО. Местами было очень громко.