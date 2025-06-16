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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Из-за риска баллистического удара РФ следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога 16 июня

Воздушная тревога 16 июня

Часть Украины 16 июня охватила воздушная тревога . Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!", - отметили в ВС ВСУ.

По состоянию на 16:43 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Черниговская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

Напомним, в ночь на 16 июня 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

В ряде областей работали силы ПВО. Местами было очень громко.

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