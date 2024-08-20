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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Карта тревог 20 августа

Людей просят находиться в безопасности.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения. Также враг запустил БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В частности, "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черниговская
  • Полтавская
  • Черкасская
  • Днепропетровская
  • Херсонская
  • Николаевская.

Напомним, во вторник, 20 августа, кафиры в очередной раз атаковали Антоновку Херсонской области дроном. Пострадали 4 местных жителя.

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