Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Людей просят находиться в безопасности.

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения. Также враг запустил БПЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В частности, "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Полтавская

Черкасская

Днепропетровская

Херсонская

Николаевская.

Напомним, во вторник, 20 августа, кафиры в очередной раз атаковали Антоновку Херсонской области дроном. Пострадали 4 местных жителя.

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