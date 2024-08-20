Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Людей просят находиться в безопасности.
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть риск применения баллистического вооружения. Также враг запустил БПЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В частности, "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Полтавская
- Черкасская
- Днепропетровская
- Херсонская
- Николаевская.
Напомним, во вторник, 20 августа, кафиры в очередной раз атаковали Антоновку Херсонской области дроном. Пострадали 4 местных жителя.
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