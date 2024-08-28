Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Карта тревог 28 августа

Враг снова готовится атаковать наше государство.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Украинцев в очередной раз призывали находиться в безопасных местах.

"Покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Житомирская
  • Полтавская
  • Кировоградская
  • Харьковская
  • Сумская
  • Черниговская

Напомним, Черкасщина пережила самую длинную воздушную тревогу. Более 13 часов подряд враг разрывал небо ракетами и "Шахедами".

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация