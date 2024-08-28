Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Враг снова готовится атаковать наше государство.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Украинцев в очередной раз призывали находиться в безопасных местах.
"Покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Житомирская
- Полтавская
- Кировоградская
- Харьковская
- Сумская
- Черниговская
Напомним, Черкасщина пережила самую длинную воздушную тревогу. Более 13 часов подряд враг разрывал небо ракетами и "Шахедами".
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