Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Днем 6 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога!" - отметили в ВС ВСУ.

Где есть опасность

По состоянию на 23:21 "покраснели" следующие области:

Сумская

Харьковская

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Днепропетровская

Херсонская

Николаевская

Напомним, вечером 5 сентября в Украине объявляли воздушную тревогу. Враг атаковал дронами и ракетами.

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