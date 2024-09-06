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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Воздушная тревога 6 сентября

Речь идет об угрозе баллистики.

Днем 6 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога!" - отметили в ВС ВСУ.

Где есть опасность

По состоянию на 23:21 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Харьковская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Херсонская
  • Николаевская

Напомним, вечером 5 сентября в Украине объявляли воздушную тревогу. Враг атаковал дронами и ракетами.

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