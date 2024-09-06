Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Речь идет об угрозе баллистики.
Днем 6 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена тревога!" - отметили в ВС ВСУ.
Где есть опасность
По состоянию на 23:21 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Харьковская
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Херсонская
- Николаевская
Напомним, вечером 5 сентября в Украине объявляли воздушную тревогу. Враг атаковал дронами и ракетами.
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