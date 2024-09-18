Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Враг снова атакует наше государство.

В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Людей призывают позаботиться о собственной безопасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 22.45 "покраснели" такие области: Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Сумская.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации на южном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!", — сообщили ранее в ВС ВСУ.

Также по направлению Днепр фиксировали движение управляемой авиационной ракеты.

Об активности вражеской тактической авиации стало известно и в северо-восточном и юго-восточном направлениях. В направлении Запорожья и Сум враг запустил КАБы.

Впоследствии добавилась угроза атаки БпЛА типа "Шахед".

"БпЛА в центральной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный. БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный", — сообщили в воздушных силах.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Украине была объявлена нетипичная воздушная тревога . По состоянию на 12:05 сирены доносились только в двух областях.

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