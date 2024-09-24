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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Карта тревог 24 сентября

Враг запустил "Шахеды".

Поздним вечером 24 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Где есть опасность

По состоянию на 23:44 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Полтавская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Одесская

Напомним, 24 сентября в 14:29 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Речь шла о воздушной цели, пересекшей границу из Беларуси.

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