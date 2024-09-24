Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Поздним вечером 24 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Где есть опасность

По состоянию на 23:44 "покраснели" следующие области:

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Полтавская

Черкасская

Кировоградская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Напомним, 24 сентября в 14:29 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Речь шла о воздушной цели, пересекшей границу из Беларуси.

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