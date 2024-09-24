Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Враг запустил "Шахеды".
Поздним вечером 24 сентября часть Украины охватила воздушная тревога. Граждан призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Где есть опасность
По состоянию на 23:44 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Полтавская
- Черкасская
- Кировоградская
- Херсонская
- Николаевская
- Одесская
Напомним, 24 сентября в 14:29 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Речь шла о воздушной цели, пересекшей границу из Беларуси.
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