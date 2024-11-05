Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

В некоторых областях Украины днем 5 ноября была объявлена воздушная тревога. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Покраснели" следующие области:

Винницкая

Черкасская

Полтавская

Кировоградская

Днепропетровская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Запорожская

Донецкая.

Напомним, утром 5 ноября в Киеве и в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе русских беспилотников.

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