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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Враг постоянно атакует украинскую территорию.

В некоторых областях Украины днем 5 ноября была объявлена воздушная тревога. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Покраснели" следующие области:

  • Винницкая
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая.

Напомним, утром 5 ноября в Киеве   и в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе русских беспилотников.

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