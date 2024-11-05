Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Враг постоянно атакует украинскую территорию.
В некоторых областях Украины днем 5 ноября была объявлена воздушная тревога. Жителей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Покраснели" следующие области:
- Винницкая
- Черкасская
- Полтавская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Херсонская
- Николаевская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая.
Напомним, утром 5 ноября в Киеве и в нескольких областях была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе русских беспилотников.
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