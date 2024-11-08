Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Часть Украины охватила воздушная тревога. Жителей "красных" регионов призывают быть в безопасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 15:19 "покраснели" следующие области:

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Напомним, утром 7 ноября в нескольких областях Украиныбыла объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе вражеского баллистического вооружения и дронов.

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