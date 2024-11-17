Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Враг второй раз за день может атаковать.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Жителей "красных" регионов призывают позаботиться о собственной безопасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 15:39 "покраснели" следующие области:

Черниговская

Сумская

Киевская

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Днепропетровская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Напомним, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

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