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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

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Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Тревога 17 ноября

Враг второй раз за день может атаковать.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Жителей "красных" регионов призывают позаботиться о собственной безопасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 15:39 "покраснели" следующие области:

  • Черниговская
  • Сумская
  • Киевская
  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская

Напомним, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

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