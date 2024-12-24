Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Карта тревог 24 декабря

Жителей "красных" регионов призывают находиться в укрытиях.

В ряде областей Украины днем 24 декабря раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении ПСУ.

По состоянию на 15:40 "покраснели" следующие области:

  • Винницкая
  • Житомирская
  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Житомирская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Одесская
  • Николаевская

В ПСУ добавили : скоростная цель на Кривой Рог.

Напомним, в ряде областей 23 декабря (ночью и утром) была объявлена воздушная тревога. Страну атаковали БпЛА.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация