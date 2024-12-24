Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

Жителей "красных" регионов призывают находиться в укрытиях.
В ряде областей Украины днем 24 декабря раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении ПСУ.
По состоянию на 15:40 "покраснели" следующие области:
- Винницкая
- Житомирская
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Житомирская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Херсонская
- Одесская
- Николаевская
В ПСУ добавили : скоростная цель на Кривой Рог.
Напомним, в ряде областей 23 декабря (ночью и утром) была объявлена воздушная тревога. Страну атаковали БпЛА.
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