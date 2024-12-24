Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

В ряде областей Украины днем 24 декабря раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении ПСУ.

По состоянию на 15:40 "покраснели" следующие области:

Винницкая

Житомирская

Киевская

Черкасская

Полтавская

Житомирская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Херсонская

Одесская

Николаевская

В ПСУ добавили : скоростная цель на Кривой Рог.

Напомним, в ряде областей 23 декабря (ночью и утром) была объявлена воздушная тревога. Страну атаковали БпЛА.

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