Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.
Часть Украины 30 декабря охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — отметили в ПСУ.
По состоянию на 12:47 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Житомирская
- Черкасская
- Полтавская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Кировоградская
Напомним, вечером воскресенья, 29 декабря, в ряде областей объявлена воздушная тревога.
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