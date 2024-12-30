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Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Из-за угрозы баллистики сигнал воздушной тревоги раздается по всей Украине/Коллаж ТСН.ua

Следует находиться в укрытиях.

Часть Украины 30 декабря охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — отметили в ПСУ.

По состоянию на 12:47 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Житомирская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская

Напомним, вечером воскресенья, 29 декабря, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

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