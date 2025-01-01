Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.
Днем 31 января часть Украины охватила воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 14:49: покраснели следующие области:
- Черкасская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – отметили в Воздушных силах.
Напомним, в новогоднее утро оккупанты нанесли удар по Киеву беспилотниками.
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