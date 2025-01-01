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Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

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Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 1 января

Следует находиться в укрытиях.

Днем 31 января часть Украины охватила воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 14:49: покраснели следующие области:

  • Черкасская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – отметили в Воздушных силах.

Напомним, в новогоднее утро оккупанты нанесли удар по Киеву беспилотниками.

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