Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.
Днем 2 января часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 13:19 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Сумская
- Черниговская
- Харьковская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена тревога!", — отметили в Воздушных силах.
Напомним, днем 1 января часть Украины охватила воздушная тревога. Была угроза баллистики.
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