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Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Тревога 2 января

Следует находиться в укрытиях.

Днем 2 января часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 13:19 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Черниговская
  • Харьковская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена тревога!", — отметили в Воздушных силах.

Напомним, днем 1 января часть Украины охватила воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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