Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
Часть Украины в понедельник, 3 ноября, по состоянию на 10.09 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.
В ВС предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока… Скоростная цель на границе Донбасса и Харьковщины в юго-западном направлении… Новые БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей в юго-западном/юго-восточном направлениях», — говорится в сообщении.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot, что явилось результатом договоренностей с Германией.