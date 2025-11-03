Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Часть Украины в понедельник, 3 ноября, по состоянию на 10.09 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

В ВС предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока… Скоростная цель на границе Донбасса и Харьковщины в юго-западном направлении… Новые БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей в юго-западном/юго-восточном направлениях», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot, что явилось результатом договоренностей с Германией.