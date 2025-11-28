- Дата публикации
-
- Украина
Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики.
В Киеве и ряде областей Украины в пятницу, 28 ноября, по состоянию на 12:01 объявлена воздушная тревога!
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — уточнили в воздушных силах.
