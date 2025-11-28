ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей Украины в пятницу, 28 ноября, по состоянию на 12:01 объявлена воздушная тревога!

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления», — уточнили в воздушных силах.

Напомним, военный «Флэш» рассказал важные нюансы о вражеских «Шахедах».

Дата публикации
Количество просмотров
202
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie