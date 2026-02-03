ТСН в социальных сетях

Украина
859
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушные силы предупреждают о движении в сторону Украины вражеских ракет.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Киев и ряд областей Украины во вторник, 3 февраля, по состоянию на 9:56 охватила воздушная тревога.

Воздушные силы предупреждают о движении в сторону Украины вражеских ракет.

«Скоростная цель с севера на Черниговщину! Ракета мимо Чернигова курсом на Киевщину! Ракета на севере Киевщины, курс — юго-западный! Ракета из Киевщины в сторону Житомирщины! — говорится в сообщении Telegram.

Напомним, предыдущая воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 20 минут: она началась в 00:24, а закончилась в 7:44.

859
