Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Воздушные силы предупреждают о движении в сторону Украины вражеских ракет.
Дополнено новыми материалами
Киев и ряд областей Украины во вторник, 3 февраля, по состоянию на 9:56 охватила воздушная тревога.
«Скоростная цель с севера на Черниговщину! Ракета мимо Чернигова курсом на Киевщину! Ракета на севере Киевщины, курс — юго-западный! Ракета из Киевщины в сторону Житомирщины! — говорится в сообщении Telegram.
Напомним, предыдущая воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 20 минут: она началась в 00:24, а закончилась в 7:44.