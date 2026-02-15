- Дата публикации
Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза (карта)
Угроза баллистики с севера и Крыма!
Дополнено новыми материалами
В воскресенье, 15 февраля, по состоянию на 19:12, часть Украины охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза баллистики с севера! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!» — говорится в сообщении ПС.
Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!