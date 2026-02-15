ТСН в социальных сетях

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза (карта)

Угроза баллистики с севера и Крыма!

Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

В воскресенье, 15 февраля, по состоянию на 19:12, часть Украины охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы Telegram и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза баллистики с севера! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!» — говорится в сообщении ПС.

Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!

Карта тревог по состоянию на вечер 15 февраля / © alerts.in.ua

Карта тревог по состоянию на вечер 15 февраля / © alerts.in.ua

