Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
334
Время на прочтение
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Угроза баллистики в Киеве и областях, где объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве и ряде областей в понедельник, 2 марта, по состоянию на 9:46 раздается воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили в Telegram об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении ПС.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, в ночь на 2 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Враг атаковал такие города:

  • Окрестности Харькова

  • Сумы

  • Кривой Рог.

Дата публикации
Количество просмотров
334
