Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Угроза баллистики в Киеве и областях, где объявлена воздушная тревога.
Дополнено новыми материалами
В Киеве и ряде областей в понедельник, 2 марта, по состоянию на 9:46 раздается воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили в Telegram об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении ПС.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Напомним, в ночь на 2 марта 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Враг атаковал такие города:
Окрестности Харькова
Сумы
Кривой Рог.