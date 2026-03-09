- Дата публикации
Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза
Угроза применения баллистического вооружения.
Часть Украины в понедельник, 9 марта, по состоянию на 16:08 охватила воздушная тревога.
Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы и предупредили об угрозе баллистики.
«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
В Киеве слышны звуки взрывов.
Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. Уже подтверждено убийство 10 человек. Среди них двое детей. Еще четверо жителей до сих пор считаются пропавшими без вести.