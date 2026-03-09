ТСН в социальных сетях

Украина
638
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Угроза применения баллистического вооружения.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Часть Украины в понедельник, 9 марта, по состоянию на 16:08 охватила воздушная тревога.

Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы и предупредили об угрозе баллистики.

«Угроза применения баллистического вооружения», — говорится в сообщении.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

В Киеве слышны звуки взрывов.

Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове. Уже подтверждено убийство 10 человек. Среди них двое детей. Еще четверо жителей до сих пор считаются пропавшими без вести.

