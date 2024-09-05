Часть Украины охватила воздушная тревога: какие области "красные"

Вечером 5 сентября половину Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Как отметили в ПС ВСУ, есть угроза ударных БПЛА с юга. "Шахеды" двигаются из Херсона на Николаевщину, курс – северо-западный.

Кроме того, жителей Черниговской, Полтавской и Киевской областей предупредили ракетную опасность.

Где есть опасность

По состоянию на 23:21 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Кировоградская

Полтавская

Херсонская

Николаевская

"Атака ударных БпЛА продолжается! Находитесь в укрытиях! Через Николаевщину курсом на Кировоградщину, Одесщину, Винницкую", – говорится в сообщении.

Напомним, в этот же день, 5 сентября, в Украине объявляли воздушную тревогу. "Покраснели" все области.

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