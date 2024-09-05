Часть Украины охватила воздушная тревога: какие области "красные"

Оккупанты снова применяют "Шахеды".
Вечером 5 сентября половину Украины охватила воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Как отметили в ПС ВСУ, есть угроза ударных БПЛА с юга. "Шахеды" двигаются из Херсона на Николаевщину, курс – северо-западный.
Кроме того, жителей Черниговской, Полтавской и Киевской областей предупредили ракетную опасность.
Где есть опасность
По состоянию на 23:21 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Кировоградская
- Полтавская
- Херсонская
- Николаевская
"Атака ударных БпЛА продолжается! Находитесь в укрытиях! Через Николаевщину курсом на Кировоградщину, Одесщину, Винницкую", – говорится в сообщении.
Напомним, в этот же день, 5 сентября, в Украине объявляли воздушную тревогу. "Покраснели" все области.
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