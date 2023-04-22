Часть Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

По состоянию на 22 апреля 2023 г. в нескольких украинских областях прозвучала воздушная тревога.

В частности, речь идет о Сумской, Харьковской, Луганской, Черниговской области и автономной республике Крым.

В эти сутки в ряде областей уже объявляли воздушную тревогу, но за определенный период объявляли отбой.

Мониторинговые каналы называют причиной воздушной тревоги активность тактической авиации России у северо-восточной границы.

Пока нет официального подтверждения этой информации.

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