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Часть Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
768
Время на прочтение
1 мин
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Часть Украины охватила воздушная тревога: находитесь в укрытиях

Фото: pixabay.com

Сирена раздается в нескольких украинских областях.

По состоянию на 22 апреля 2023 г. в нескольких украинских областях прозвучала воздушная тревога.

В частности, речь идет о Сумской, Харьковской, Луганской, Черниговской области и автономной республике Крым.

В эти сутки в ряде областей уже объявляли воздушную тревогу, но за определенный период объявляли отбой.

Мониторинговые каналы называют причиной воздушной тревоги активность тактической авиации России у северо-восточной границы.

Пока нет официального подтверждения этой информации.

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях. Не забывайте о правиле "двух стен".

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Дата публикации
Просмотры
768
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