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- Украина
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Часть Украины охватила воздушная тревога: названа причина
Враг снова атакует Украину ударными дронами.
В ночь на 25 апреля 2025 года россияне атаковали Украину беспилотниками .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности, ударные БПЛА двигались в направлении Харькова, Белой церкви, Полтавы и т.д.
Также были пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину и угроза применения баллистического вооружения с юга.
"Шахеды" на границе Харьковской и Полтавской областей - курсом на юг, - говорится в сообщении ПС ВСУ.
Напомним, что ранее в Харькове после атаки дронов вспыхнуло гражданское предприятие .