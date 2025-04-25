Часть Украины охватила воздушная тревога: названа причина

Воздушная тревога

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В ночь на 25 апреля 2025 года россияне атаковали Украину беспилотниками .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, ударные БПЛА двигались в направлении Харькова, Белой церкви, Полтавы и т.д.

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Также были пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину и угроза применения баллистического вооружения с юга.

"Шахеды" на границе Харьковской и Полтавской областей - курсом на юг, - говорится в сообщении ПС ВСУ.

Напомним, что ранее в Харькове после атаки дронов вспыхнуло гражданское предприятие .