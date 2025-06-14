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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Часть Украины охватила воздушная тревога: РФ запустила "Шахеды"

Из-за угрозы удара "Шахедов" следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Часть Украины вечером 14 июня охватила воздушная тревога. Армия РФ запустила БПЛА.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Воздушные силы отчитываются о движении русских дронов:

  • БпЛА в южной, юго-западной части Сумщины, курс южный.

  • БПЛА в восточной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

  • БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, курс южный.

  • БпЛА в южной части Полтавщины постоянно меняют курс.

  • БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.

Как сообщалось: "Шахеды" курсировали на юге Харьковщины, на западе Донбасса, на Днепропетровщине, на востоке Донбасса. В Запорожье была угроза применения врагом ударного БПЛА. Дроны в Запорожской области — курс на запад и восток.

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