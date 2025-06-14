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- Украина
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Часть Украины охватила воздушная тревога: РФ запустила "Шахеды"
Из-за угрозы удара "Шахедов" следует находиться в укрытиях.
Часть Украины вечером 14 июня охватила воздушная тревога. Армия РФ запустила БПЛА.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Воздушные силы отчитываются о движении русских дронов:
БпЛА в южной, юго-западной части Сумщины, курс южный.
БПЛА в восточной и южной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, курс южный.
БпЛА в южной части Полтавщины постоянно меняют курс.
БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.
Как сообщалось: "Шахеды" курсировали на юге Харьковщины, на западе Донбасса, на Днепропетровщине, на востоке Донбасса. В Запорожье была угроза применения врагом ударного БПЛА. Дроны в Запорожской области — курс на запад и восток.