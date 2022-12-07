Часть Украины охватили воздушные тревоги: не пренебрегайте личной безопасностью

В ночь на 7 декабря 2022 года в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 00:10 7 декабря 2022 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, и Запорожской областях.

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Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

По предварительной информации, речь идет об атаке иранских дронов-камикадзе в Киевской области, но в настоящее время эта информация не подтверждена.

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Через несколько минут отбой тревоги произошел в Днепропетровской и Полтавской областях.

Обстрелы Украины и воздушные тревоги

Напомним, что во время ракетных обстрелов Кривого Рога 6 декабря не была объявлена воздушная тревога. Это произошло потому, что для удара оккупанты применили баллистические ракеты.

Также ранее Воздушные силы объяснили, куда девались иранские "шахиды". Мол, их сейчас меньше используют, потому что погодная ситуация – не в их пользу.

К тому же в Воздушных силах рассказали, откуда РФ запускает ракеты. Речь идет о том, что враги традиционно запустили ракеты для массированного удара по Украине с места базирования стратегической авиации в районе Волгодонска, Каспийского и Черного моря – Черноморский флот РФ также привлечен.

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