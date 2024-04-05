Часть Украины покраснела от воздушной тревоги: названа причина

Вражеские беспилотники снова не дают спать украинцам.
В ночь на 5 апреля 2024 года в части украинских областей была объявлена воздушная тревога.
Речь идет об областях на востоке и юге страны.
Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики.
Также говорится, что группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Залив).
"БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный", – добавили в Воздушных Силах ВСУ.
Напомним, что ранее Воздушные Силы рассказали, куда двигаются вражеские беспилотники.
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