Часть Украины покраснела от воздушной тревоги: названа причина

Вражеские беспилотники снова не дают спать украинцам.

В ночь на 5 апреля 2024 года в части украинских областей была объявлена воздушная тревога.

Речь идет об областях на востоке и юге страны.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики.

Также говорится, что группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Залив).

"БпЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный", – добавили в Воздушных Силах ВСУ.

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Напомним, что ранее Воздушные Силы рассказали, куда двигаются вражеские беспилотники.

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