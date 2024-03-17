Часть Украины снова "покраснела": Одесщине угрожают вражеские беспилотники

В ночь на 17 марта 2024 года в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Силы обороны юга в сообщения в социальных сетях информируют, что продолжается. боевая работа в Одесской области.

"Напоминаем! Это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны сторожить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны".

"Группа БпЛА – из Черного моря в направлении Одессы. Находитесь в укрытиях" – добавили в Воздушных Силах ВСУ.

А на Днепропетровщине согласно сообщениям мониторинговых каналов работает ПВО,

Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью.

Читайте также: