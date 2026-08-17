Часть Украины зальет дождями: синоптики предупредили о непогоде 17 августа

После нескольких жарких дней в большинстве регионов станет прохладнее / © Unsplash

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В понедельник, 17 августа, в Украине будет преобладать теплая погода с переменной облачностью. На большей части территории осадки не прогнозируются, однако жителям западных и северных областей может понадобиться зонт.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Осадки прогнозируют не по всей территории западных и северных областей, а только местами.

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В центральных, южных и восточных регионах понедельник пройдет без дождя. На западе переменная погода возможна в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Хмельницком, Луцке и Ровно. В северных регионах местные дожди и грозы возможны в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от +15 до +20 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +26 до +31.

Погода в Киеве и области

В Киеве температура ночью 18-20 градусов тепла, ночью без существенных осадков, днем возможен кратковременный дождь, днем до 30 градусов тепла.

В Киевской области ожидается небольшая облачность, днем ожидается дождь, гроза. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем около 30 градусов тепла.

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Напомним, синоптики предостерегают, что в период с 15 по 25 августа из-за длительной сухой погоды на реках в бассейнах Днестра (во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях), Сяне (Львовщина) и суббассейной Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается.

Показатели могут упасть до самых низких значений за весь период наблюдений, а на отдельных участках даже ниже их. Из-за нехватки осадков уровень воды в реках критически упадет. Мелкие реки местами могут пересохнуть. Это усложнит работу местных водоканалов и хозяйств. Из-за угрозы объявлен III (коричневый) уровень опасности.

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