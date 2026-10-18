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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Часть Украины зальет ливневыми дождями — погода на сегодня, 18 октября

В воскресенье синоптики обещают холодную погоду с дождями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Влияние циклонов на погоду в Украине продолжается

Влияние циклонов на погоду в Украине продолжается / © pexels.com

Погода в Украине в воскресенье, 18 октября, будет под влиянием циклонической деятельности. В большинстве регионов ожидается пасмурная погода и дожди разной интенсивности.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, умеренные дожди ночью в Днепропетровской, Полтавской, днем в южных и большинстве центральных областей местами значительные дожди, на крайнем западе страны небольшой дождь.

Ночью и утром туман в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях. Ветер северо-восточный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на западе и юго-западе страны 6-11°, днем 13-18°, в юго-восточной части 18-23°, в западных областях 9-14°.

Погода в Киеве

В воскресенье, 18 октября, в Киеве будет облачно. Временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-13 ° тепла, днем 14-16 °.

Ранее синоптик сообщил, что после 20 октября в Украине погода наладится — дожди отступят и станет теплее.

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