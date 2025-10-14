Часть Украины засыплет мокрым снегом: синоптик назвал даты

Снег / © ТСН.ua

Туман и местами мокрый снег в ночные часы ожидаются в течение ближайших трех суток в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом синоптик Украинского Гидрометцентра Иван Семилит сообщил в телеэфире.

Синоптик предупредил, что из-за тумана на западе Украины местами будет уменьшаться видимость на дорогах, поэтому водителям следует придерживаться безопасной скорости движения.

«В целом в ночные и утренние часы на Закарпатье и Прикарпатье ожидается местами туман. Важно быть внимательными и осторожными, потому что туман уменьшает расстояние видимости», — рассказал Семилит.

Что касается мокрого снега, то синоптик отметил, что он ожидается не везде, а лишь в отдельных районах западных областей.

«Ночи становятся холоднее, поэтому там, где должен был бы быть дождь, там будет выпадать мокрый снег», — сказал Семилит.

Напомним, 15 октября в Украине будет преобладать холодная погода. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ночные температуры местами опустятся до нуля и ниже (+1…+4°C в целом). Дневная температура составит +7…+11°C. Существенные осадки в виде дождей ожидаются лишь в Черниговской и Сумской областях.