- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 944
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Украины засыплет мокрым снегом: синоптик назвал даты
Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует мокрый снег и туман на западе Украины.
Туман и местами мокрый снег в ночные часы ожидаются в течение ближайших трех суток в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Об этом синоптик Украинского Гидрометцентра Иван Семилит сообщил в телеэфире.
Синоптик предупредил, что из-за тумана на западе Украины местами будет уменьшаться видимость на дорогах, поэтому водителям следует придерживаться безопасной скорости движения.
«В целом в ночные и утренние часы на Закарпатье и Прикарпатье ожидается местами туман. Важно быть внимательными и осторожными, потому что туман уменьшает расстояние видимости», — рассказал Семилит.
Что касается мокрого снега, то синоптик отметил, что он ожидается не везде, а лишь в отдельных районах западных областей.
«Ночи становятся холоднее, поэтому там, где должен был бы быть дождь, там будет выпадать мокрый снег», — сказал Семилит.
Напомним, 15 октября в Украине будет преобладать холодная погода. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что ночные температуры местами опустятся до нуля и ниже (+1…+4°C в целом). Дневная температура составит +7…+11°C. Существенные осадки в виде дождей ожидаются лишь в Черниговской и Сумской областях.