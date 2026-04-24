Часть воинов ранены, некоторых вернули из тюрем Чечни: детали нового обмена от Буданова

Обмін пленниками_24 апреля 2026 года

Украина провела очередной успешный обмен пленными, в результате которого 24 апреля домой вернулись 193 военнослужащих. Для двух бойцов освобождение совпало с их днем рождения. А некоторые военные были незаконно заключены в Чечне.

Об этом и других деталях сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Что известно об этом обмене

По его словам, этот обмен осуществлен по поручению Президента. Также это фактически второй этап «Пасхального обмена». Освобожденным защитникам уже оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Буданов сообщил, что среди 193 возвращенных защитников — солдаты и офицеры, защищавшие государство по разным направлениям фронта. Также сообщается, что среди уволенных есть раненые. Руководитель Офиса Президента отдельно отметил двух именинников — Вадима и Ивана, вернувшихся из плена именно 24 апреля.

«На свободе ― многие молодые украинские воины 2000 года рождения, солдаты и офицеры, защищавшие наше государство по всем направлениям фронта, ранены. Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне. Мои поздравления всем нашим воинам и их родным, кто дождался в этот день. Как я и говорил, мы продолжаем освобождать своих ― несмотря на все», — сообщил Буданов.

Кирилл Буданов подчеркнул, что работа над возвращением всех пленных продолжается, чтобы каждая ожидающая семья наконец получила хорошее известие.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, 24 апреля состоялся очередной обмен пленными из РФ. 193 военных Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта вернулись в Украину из плена РФ.

Президент Владимир Зеленский ранее уже заявлял, что Украина ждет еще одного обмена пленными с Россией в ближайшее время.

Следует отметить, что предварительный масштабный обмен пленными между сторонами состоялся 11 апреля. Перед Пасхой вернулись домой 175 украинцев. Удалось вернуть 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ «Азов».