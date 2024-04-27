Часть вооружения от США уже в Украине: нардеп ошеломил заявлением

Часть оружия от Соединенных Штатов уже прибыла в Украину, другая часть находится в пути.

Об этом рассказал народный депутат и секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире КИЕВ24.

Он заявил, что некоторое оружие, когда решение принято, появляется в Украине раньше, чем даже об этом говорится в СМИ, и об этом объявляется.

"Я думаю, мы вопросы уже в процессе. Как скоро вся помощь придет – это же будет она идти поэтапно, каждый вид вооружения будет заходить постепенно. Сначала то, что самое нужное, артиллерийские снаряды. Что-то будет идти по морю, что-то будет идти самолетами, но процесс уже запущен", — заявил Костенко.

Он отметил, что сейчас Украине нужно правильно рассредоточить помощь.

"Мы должны понять, что сейчас все мощности российской и Службы внешней разведки, и Главного разведывательного управления, и ФСБ... будут направлены на то, чтобы увидеть, куда она, в какие страны наших партнеров она заходит, через какие участки нашей границы она заходит в Украину, где она распространяется, где она хранится – для того, чтобы наносить удары.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что военная помощь для Украины, которая была недавно объявлена, отправится в страну уже на этой неделе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США надеются, что поставки ракет ATACMS Украине изменят мнение Берлина по поводу Taurus.

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