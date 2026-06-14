Часть загранпаспортов украинцев стала недействительной: кого не выпустят

Загранпаспорт / © УНІАН

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Часть загранпаспортов граждан Украины больше не признается действительной для международных поездок. На это обратило внимание Посольство Украины в Греческой Республике.

Кабинет Министров Украины отменил временный порядок, позволяющий пользоваться загранпаспортами с продленным сроком действия. Этот механизм действовал с конца февраля 2022 года по 28 октября 2025 года, его ввели из-за полномасштабной войны и ограниченной работы консульских учреждений, пишет «Судебно-юридическая газета».

После отмены этого правила «продленные» паспорта больше не принимаются для выезда за границу. В таких случаях авиакомпании могут отказать в посадке, а пограничные службы других государств — во въезде.

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Это касается как взрослых, так и детей, в документы которых были внесены данные о членах семьи по старому порядку. Ранее временное продолжение применялось из-за сложностей в работе консульств, однако дипломатические учреждения восстановили стандартный режим работы, а подразделения ГП «Документ» оформляют паспорта за рубежом.

Большинство стран признают только паспорта с действующим сроком действия. Для граждан Украины он составляет:

10 лет для лиц старше 16 лет;

4 года для детей в возрасте до 16 лет.

После окончания срока действия документ необходимо переоформлять.

Заменить паспорт нужно в случаях, если:

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срок его действия истек;

документ был продлен по временному порядку;

в паспорте содержатся данные о детях или членах семьи по старым правилам.

Без действующего загранпаспорта пересечение границы и международные поездки невозможны.

Оформить новый документ можно через:

посольства или консульства Украины за границей;

отделение ГП «Документ» в странах их работы;

подразделения Государственной миграционной службы Украины или ЦНАП.

Отдельно отмечается, что загранпаспорта детей, в которых содержались сведения о родителях или других членах семьи по старому временному порядку, также считаются недействительными. В таких случаях рекомендуется заранее оформить новый документ.

Украинцы, которые находятся за границей с недействительным паспортом, могут обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины для оформления временного удостоверения на возвращение. Этот документ позволяет беспрепятственно возвратиться в Украину.

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Ранее мы объясняли, как оформить загранпаспорт за пределами Украины.

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