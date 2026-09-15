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Части пенсионеров упростят получение выплат: от 22 октября отменят важное требование
С 22 октября для ВПЛ изменятся требования для получения выплат.
Для пенсионеров со статусом внутриперемещенных лиц отменят одно из дополнительных требований для получения пенсионных выплат. Новые правила вступят в силу 22 октября 2026 года.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетьманцев .
Что известно об изменениях
В начале 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены для 337 тысяч пенсионеров. Для многих внутренне перемещенных лиц восстановление выплат стало сложной процедурой, которая предполагала прохождение идентификации, ожидания в очередях или попытки записаться на видеоидентификацию.
Особенно сложно это может быть для пожилых и маломобильных людей, не пользующихся смартфонами или не имеющих возможности самостоятельно пройти необходимые цифровые процедуры.
1 июля Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Документ предусматривает, что переселенцы должны реализовывать право на пенсию на общих основаниях, а сам статус ВПЛ не может быть основанием для установления дополнительных требований.
В частности, для пенсионеров-ВПЛ отменяется требование подтверждать, что они не получают пенсию от России.
В то же время, для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, такое требование остается.
Новые положения закона вступят в силу 22 октября.
«Ожидаем от правительства своевременного приведения нормативных актов в соответствие с новым законом — чтобы обновленная законодательная база заработала быстро, без проблем и не были созданы дополнительные препятствия на пути у наших людей к получению причитающихся им выплат», — отмечает Гетьманцев.
Пенсия в Украине 2026 — последние новости:
Пенсионеры и получатели соцвыплат должны уведомить ПФУ об изменениях в личных данных в течение 10 дней . Речь идет, в частности, об изменении паспорта или фамилии, контактов и банковских реквизитов, а также трудоустройстве или увольнении. Передать информацию можно онлайн через портал ПФУ, лично в сервисном центре или заказным письмом. Если своевременно не сообщить об изменениях, может возникнуть переплата, которую Пенсионный фонд потребует вернуть.
Как мы писали, чтобы не остаться с минимальной пенсией, важно заранее проверить страховой стаж , официальный заработок и уплату взносов. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 33 лет страхового стажа. Если его не хватает, в определенных условиях можно платить добровольные взносы. Такую предстоящую выплату можно увеличить, отложив выход на пенсию: за год отсрочки основной размер пенсии растет на 6%, а через пять лет — на 30%.