Части тел выглядывают из земли: в Днепре неизвестные разрушили кладбище для домашних животных (фото)

Части тел выглядывают из земли: в Днепре неизвестные разрушили кладбище для домашних животных (фото)

Кто и для чего это сделал, неизвестно.

В Днепре неизвестные сравняли с землей кладбище для животных.

Об этом пользователи пишут в социальных сетях.

Так, неизвестные разрушили кладбище для животных, которое находилось на улице Даниила Заболотного. Ранее там были памятники и могилы. Сейчас полуразложившиеся останки домашних любимцев торчат из земли.

"Снесли зоокладовище. Все памятники и могилы сравняли с землей. Работники как всегда ничего не знают и только выполняют свою работу", — написали в соцсети.

соцмережі

В комментариях к публикации пользователи возмутились сносом кладбища.

О Боже. Как так...

Там мой пес похоронен.

Лучше бы на самом кладбище порядок привели.

Напомним, что обладательнице кота пришлось ставить замки на холодильник и шкафы, чтобы четвероногий не крал еду.

Новости Украины: на киевской магистрали водитель перевозил коров и создал ДТП - животные погибли

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку