Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Части тел выглядывают из земли: в Днепре неизвестные разрушили кладбище для домашних животных (фото)

Части тел выглядывают из земли: в Днепре неизвестные разрушили кладбище для домашних животных (фото)

Кто и для чего это сделал, неизвестно.

В Днепре неизвестные сравняли с землей кладбище для животных.

Об этом пользователи пишут в социальных сетях.

Так, неизвестные разрушили кладбище для животных, которое находилось на улице Даниила Заболотного. Ранее там были памятники и могилы. Сейчас полуразложившиеся останки домашних любимцев торчат из земли.

"Снесли зоокладовище. Все памятники и могилы сравняли с землей. Работники как всегда ничего не знают и только выполняют свою работу", — написали в соцсети.

© соцмережі
соцмережі

В комментариях к публикации пользователи возмутились сносом кладбища.

  • О Боже. Как так...
  • Там мой пес похоронен.
  • Лучше бы на самом кладбище порядок привели.

Напомним, что обладательнице кота пришлось ставить замки на холодильник и шкафы, чтобы четвероногий не крал еду.

Новости Украины: на киевской магистрали водитель перевозил коров и создал ДТП - животные погибли

Новости Украины: на киевской магистрали водитель перевозил коров и создал ДТП - животные погибли
Следующая публикация