Части тел выглядывают из земли: в Днепре неизвестные разрушили кладбище для домашних животных (фото)

Кто и для чего это сделал, неизвестно.
В Днепре неизвестные сравняли с землей кладбище для животных.
Об этом пользователи пишут в социальных сетях.
Так, неизвестные разрушили кладбище для животных, которое находилось на улице Даниила Заболотного. Ранее там были памятники и могилы. Сейчас полуразложившиеся останки домашних любимцев торчат из земли.
"Снесли зоокладовище. Все памятники и могилы сравняли с землей. Работники как всегда ничего не знают и только выполняют свою работу", — написали в соцсети.
В комментариях к публикации пользователи возмутились сносом кладбища.
- О Боже. Как так...
- Там мой пес похоронен.
- Лучше бы на самом кладбище порядок привели.
Напомним, что обладательнице кота пришлось ставить замки на холодильник и шкафы, чтобы четвероногий не крал еду.