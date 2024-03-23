Части украинских пенсионеров необходимо пройти идентификацию: кого это касается

Кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию и что это такое.

В Украине пенсионеры, имеющие статус внутренне перемещенного лица, приобретенный до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию до конца марта 2024 года. В случае игнорирования этой процедуры, человек может потерять пенсионные выплаты. Пенсионеры могут подавать запрос на идентификацию, когда получат соответствующее уведомление, и самостоятельно выбрать время подачи заявления.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Четыре способа прохождения идентификации:

обратиться в отделение АО "Ощадбанк" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность;

с помощью электронной подписи Дия. Подпись через личный кабинет на сайте электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ;

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что лицо живое.

Подробности об идентификации можно узнать через электронный кабинет на сайте pfu.gov.ua в разделе "Мой профиль".

Прохождение идентификации по видео – список документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие местонахождение (для ВПЛ);

документ о праве на представительство (при необходимости).

Также для прохождения идентификации возможно привлечь родственников или других лиц по ассистированию, при необходимости. Для этого нужно в заявлении указать информацию о необходимости присутствия персонального ассистента.

Куда обращаться, если возникнут вопросы: сайт: pfu.gov.ua; контакт-центр по номерам: 0-800-503-753; (044) 281-07-10.

Напомним, в Украине некоторые категории пенсионеров могут получить помощь ООН.

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