Денежные переводы / © Pexels

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Для украинских ФЛП в 2026 году самого контроля над годовым доходом уже недостаточно. Банки также анализируют движение средств на предпринимательских счетах, поэтому резкое увеличение или нетипичная операция может стать основанием для дополнительной проверки.

Об этом рассказывает юрист Богдана Янкив.

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По ее словам, предпринимателям следует учитывать, по меньшей мере, три показателя: установленный налоговым законодательством лимит дохода, банковские пороги для автоматического проведения операций и индивидуальную оценку финансовой активности клиента.

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Какие годовые лимиты действуют для ФЛП

Первый показатель — максимальный годовой доход для плательщиков единого налога. В 2026 году он составляет:

1 группа — 1 444 049 грн в год;

2 группа — 7 211 598 грн;

3 группа — 10 091 049 грн.

Если условно разделить эти суммы на 12 месяцев, получим около 120 тысяч гривен для первой группы, 600 тысяч — для второй и 840 тысяч — для третьей.

Однако это только ориентир. ФЛП не обязан ежемесячно получать одинаковый доход — важно не превысить годовой лимит.

В то же время, даже операции в пределах разрешенного годового дохода могут вызвать вопросы банка. К примеру, если предприниматель несколько месяцев имел оборот около 100 тысяч гривен, а затем внезапно провел через счет миллион, банк может попросить объяснить происхождение и назначение средств.

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Какие суммы банки могут производить автоматически

Отдельные пороги касаются банковского контроля. Они предусмотрены меморандумом, к которому присоединились крупные банки.

С 14 августа 2026 года для автоматического проведения переводов установлены следующие пределы:

ФЛП 1 группы — до 600 тысяч грн в месяц ;

ФЛП 2-3 групп — до 3 млн грн ;

юридические лица — до 5 млн грн.

С 14 ноября 2026 года эти пороги должны стать ниже:

для ФЛП 1 группы — до 400 тысяч грн ;

для ФЛП 2-3 групп — до 1 млн грн ;

для юридических лиц — до 2 млн грн.

Это не означает, что больший платеж будет автоматически заблокирован. Операцию могут произвести после дополнительной проверки. В то же время, банк может попросить документы, подтверждающие происхождение денег и цель платежа.

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Банк оценивает не только сумму, но и поведение ФЛП

Есть еще один фактор, не имеющий вида отдельного официального лимита. Банк анализирует финансовое поведение конкретного предпринимателя и сравнивает операции с его обычными оборотами.

Для давно работающего ФЛП постепенно наращивает доход и регулярно уплачивает налоги, большие суммы могут выглядеть вполне логично.

Вместо этого значительный оборот сразу после открытия счета или резкое увеличение операций после длительного периода бездействия может привлечь больше внимания. Это же касается нетипичных операций или счетов, которые могут иметь признаки транзитного использования.

Какие документы следует иметь ФЛПам

Чтобы при необходимости подтвердить законность крупных операций, предпринимателям советуют хранить документы, объясняющие движение средств. Это могут быть договоры, счета, акты выполненных работ, накладные, декларации и другие документы, подтверждающие реальность хозяйственной деятельности.

Таким образом, в 2026 году ФЛПам следует ориентироваться не только на свой годовой налоговый лимит. Принципиально также учесть банковские правила и то, как непривычными для конкретного счета смотрятся определенные операции.

Налоговая ужесточает контроль за доходами украинцев — последние новости

Напомним, в 2026 году Государственная налоговая служба планирует провести проверки около тысячи лиц и предпринимателей. В то же время анализ практики предыдущих лет показывает, что количество внеплановых проверок может быть в 17 раз больше.

Отдельное внимание следует обратить на большие или нетипичные переводы на банковские карты. Даже переводы и подарки от близких родственников, облагаемых налогом по нулевой ставке, могут стать предметом финансового мониторинга. В случае подозрительной операции банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств.

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