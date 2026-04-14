Части украинцев отменили оплату коммуналки: кого затронул новый закон

Отмена оплаты за коммуналку / © ТСН.ua

В этом году в Украине сильно подорожала коммуналка. Однако платить ее придется не всем. Некоторым украинцам отменили оплату коммунальных услуг.

Кто может не платить за коммуналку и как этого добиться — рассказываем дальше.

Некоторым украинцам отменили оплату коммунальных услуг

Украинцам, которые являются владельцами поврежденного или разрушенного жилья из-за полномасштабной войны, отменили оплату коммунальных услуг. Кроме того, ввели механизм автоматического пересчета после обследования жилья.

Об этом свидетельствует закон №4825-IX на основе законопроекта №13155. Сегодня, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Согласно новому закону, управляющие компании раз в три месяца будут отчитываться перед жителями за все полученные средства.

Теперь для жителей поврежденного или разрушенного в результате войны жилья станет доступным механизм обследования. Официальное обследование имущества и заключение становятся основанием для автоматического пересчета коммунальных платежей или их остановки.

Если дом разрушен или его эксплуатация невозможна из-за обстрелов — владельцам могут отменить начисление платы за управление многоквартирным домом.

В случае, если квартира или дом непригодны для проживания, владельцам отменят оплату коммунальных услуг.

Владельцы недвижимости, пострадавшей от войны, будут получать компенсацию. Перед этим будут определять порядок учета убытков.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что более трех миллионов украинцев имеют поврежденное или разрушенное жилье. Значительная часть этих людей покинула жилье, эмигрировала за границу или переехала в другие населенные пункты Украины. Однако они продолжают получать счета за коммуналку.

Коммунальные услуги в Украине: последние новости

Недавно в Киеве случился досадный случай: у пенсионера отобрали квартиру из-за долгов за коммунальные услуги. Жилье было выставлено на аукцион.

Единственное жилье мужчины могут продать из-за задолженности. По закону, средства от продажи квартиры пойдут на уплату долга.

Кроме всего, у украинцев до сих пор есть огромные долги за коммунальные услуги. Лидером в антирейтинге стал Харьков. Жители Харькова задолжали государству 31 млрд грн.