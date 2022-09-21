Частичная мобилизация в России: как отреагировали на заявления Путина за границей

В России собираются набрать против войны в Украине 300 тысяч человек.

Решение Путина вызвало большую реакцию как среди самих россиян, так и в мире.

Фальшивые референдумы и мобилизация – признаки слабости, провала России в войне против Украины.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", — говорится в сообщении.

Sham referenda and mobilization являются signs weakness, of Russian failure. Великобритания должна знать, что Россия claim to purportedly annexed українською територією, і буде продовжувати stand with Ukraine для того, чтобы это сделать. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022 В Латвии подчеркнули, что не будут выдавать визы россиянам, подлежащим мобилизации. "Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", — написал на своей странице в твиттере Эдгарс Ринкевичс . Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.сентября — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

В Германии частичную мобилизацию в России назвали успехами Украины в поле боя.

"Объявленная Путиным мобилизация – это просто признание успехов Украины и признак слабости России. Это должно стать возможностью активизировать наши усилия в поддержку Украины", — написал в твиттере председатель комитета Бундестага по обороне Мари Агнес Страк Зимерман.

1/2 Von der von Putin verkündeten Teilmobilmachung sollten wir uns nicht nervos machen lassen. Это лишили себя еингестандии в Эрфольге в Украине и Zeichen в Russischen Schwäche. Sie muss als Anlass dienen, unsere Bemühungen zur Unterstützung der UKR zu intensivieren. – Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 21, 2022

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин в срочном обращении к россиянам заявил, что Россия поддержит итоги "референдумов" на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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