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Частичная мобилизация в России: как отреагировали на заявления Путина за границей

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Частичная мобилизация в России: как отреагировали на заявления Путина за границей

Фото: Getty Images

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию.

В России собираются набрать против войны в Украине 300 тысяч человек.

Решение Путина вызвало большую реакцию как среди самих россиян, так и в мире.

Фальшивые референдумы и мобилизация – признаки слабости, провала России в войне против Украины.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", — говорится в сообщении.

В Латвии подчеркнули, что не будут выдавать визы россиянам, подлежащим мобилизации.

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз уклоняющимся от мобилизации гражданам России, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", — написал на своей странице в твиттере Эдгарс Ринкевичс .

В Германии частичную мобилизацию в России назвали успехами Украины в поле боя.

"Объявленная Путиным мобилизация – это просто признание успехов Украины и признак слабости России. Это должно стать возможностью активизировать наши усилия в поддержку Украины", — написал в твиттере председатель комитета Бундестага по обороне Мари Агнес Страк Зимерман.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин в срочном обращении к россиянам заявил, что Россия поддержит итоги "референдумов" на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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