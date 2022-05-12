Частично Охматдет будет доукомплектован в ближайшее время, а реконструкция состоится после войны – ОП

Частично Охматдет будет доукомплектован в ближайшее время, а реконструкция состоится после войны – ОП

Перед киевской больницей Охматдет еще до войны стояла задача запустить новый корпус, доукомплектовав его, и эта задача может быть выполнена в ближайшее время.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время прямого включения на телеканале «Рада».

«А после войны сможем перейти к реконструкции клиники Охматдет, как и других медицинских учреждений Украины», – добавил он.

Тимошенко рассказал, что больницы Киевщины, поврежденные или разрушенные в результате российской агрессии, будут восстановлены с учетом лучших европейских практик.

Согласно новой концепции, медицинские учреждения будут организованы по принципу госпитальных округов и так называемой кластерной системы. Больницы самого высокого, надкластерного уровня, будут предоставлять пациентам широкий спектр услуг, в перечне их будет не менее 20. Больницы кластерного уровня будут иметь как минимум 13 сервисов, общие больницы – 6-11, а базовый уровень составят пункты первичной медицинской помощи.

Говоря о восстановлении Украины, заместитель руководителя ОП отметил, что восстановительные работы продолжаются не только в полностью деоккупированных областях, но и на территориях, частично освобожденных ВСУ от оккупантов.

«Многие работы выполняются и в Запорожской области, и в Херсонской – на тех территориях, которые мы могли освободить. В Харьковской области делается многое относительно переправ, дорожных работ, расчистки тех территорий, которые освобождают наши Вооруженные Силы», – сказал он.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал о возобновлении критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках – всего в 1003 населенных пунктах.