Частичное исчезновение света в Крыму оккупанты объяснили падением обломков беспилотников

Оккупанты в Крыму пытаются объяснить, почему на полуострове частично исчез свет после ночной атаки неизвестных беспилотников.

Об этом идет речь в социальных сетях.

В частности, они заявляют, что частичное отключение света связано с отключением части оборудования подстанции "Севастополь". Мол, на подстанцию упали обломки "сбитых" БПЛА.

Вроде бы после "отражения атаки" специалисты начнут возобновление энергоснабжения.

Отметим, что электрическая подстанция 330 кВ "Севастополь" находится на ул. Чернореченской, недалеко от Балаклавской ТЭС.

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Балаклавская ТЭЦ – это парогазовая электростанция в Севастополе, построенная РФ на аннексированной территории (АР Крым), мощностью 470 МВт. Официальная церемония ввода в эксплуатацию прошла 18 марта 2019 года.

Напомним, что в ночь на 15 мая был нанесен удар по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму. По информации российского оппозиционного телеграмм-канала ASTRA, в результате удара были уничтожены ЗРК С-400, 2 самолета МиГ-31 и состав горюче-смазочных материалов. Также есть потери среди личного состава.

Кафиры заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека".

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